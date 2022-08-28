Роман Ротенберг: СКА устраивает идея сокращения количества легионеров в клубах КХЛ
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
«В нашей ситуации устраивает и три легионера. У нас очень много молодых, тот же Марат Хуснутдинов играл только что на турнире на равных с Корбэном Найтом», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Он также подчеркнул, что в СКА видят ребят, которые на данный момент прогрессируют.
«Ситуация может поменяться, и какой нам придёт регламент, так и будем действовать», — заключил Ротенберг.
В настоящее время российские клубы, выступающие в КХЛ, могут вносить в заявку на матч не более пяти легионеров. С сезона-2023/24 в заявку можно будет включить до трёх иностранных игроков.
Ранее председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов высказался о новом лимите на легионеров в КХЛ.