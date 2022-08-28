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Роман Ротенберг: СКА устраивает идея сокращения количества легионеров в клубах КХЛ

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что клуб устраивает возможное сокращение количества легионеров в заявке команд на матч Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с пяти до трёх человек.
Роман Ротенберг: СКА устраивает идея сокращения количества легионеров в клубах КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В нашей ситуации устраивает и три легионера. У нас очень много молодых, тот же Марат Хуснутдинов играл только что на турнире на равных с Корбэном Найтом», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Он также подчеркнул, что в СКА видят ребят, которые на данный момент прогрессируют.

«Ситуация может поменяться, и какой нам придёт регламент, так и будем действовать», — заключил Ротенберг.

В настоящее время российские клубы, выступающие в КХЛ, могут вносить в заявку на матч не более пяти легионеров. С сезона-2023/24 в заявку можно будет включить до трёх иностранных игроков.

Ранее председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов высказался о новом лимите на легионеров в КХЛ.

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