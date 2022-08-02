Крылов высказался о новом лимите на легионеров в КХЛ

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов прокомментировал возможное ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) с пяти до трёх игроков.

«Сокращение лимита легионеров до трёх человек? Мне кажется, что КХЛ – это коммерческий продукт, и в лиге должны играть сильнейшие. Другое дело, что качество легионеров должно соответствовать лиге. Как бы не оказалось так, что мы будем рады любому легионеру, который приедет к нам играть», — приводит слова Крылова «Чемпионат».

Он также заявил, что если бы у него была возможность, то он бы не стал ужесточать лимит на иностранцев. По его словам, любое сокращение приводит к снижению конкуренции, а российские молодые игроки нуждаются в ней.

В настоящее время российские клубы, выступающие в КХЛ, могут вносить в заявку на матч не более пяти легионеров. С сезона-2023/24 в заявку можно будет включить до трёх иностранных игроков.

Ранее трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал ситуацию с легионерами, которые покинули КХЛ.