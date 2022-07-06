Терещенко: не думаю, что все иностранцы теперь будут отказываться от предложений из КХЛ

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал ситуацию с легионерами, которые покинули КХЛ.

«Не думаю, что все иностранцы теперь будут отказываться от предложений из КХЛ, опасаясь столкнуться с травлей на родине. Ситуация ведь у всех разная. Кто-то боится и тщательно взвесит все за и против, а кому-то всё равно. Уверен, многие не обратят внимания на возможные последствия. Нам же следует относиться к происходящему спокойно. У кого есть желание играть в России — милости просим. Но на Европу сейчас становится противно смотреть», — заявил Терещенко RT.

Ранее Терещенко высказался об исключении из сборной Латвии вратаря «Амура» Яниса Калниньша.