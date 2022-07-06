Терещенко: поступок Калниньша вызывает безграничное уважение

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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об исключении из сборной Латвии вратаря «Амура» Яниса Калниньша.
Терещенко: поступок Калниньша вызывает безграничное уважение
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«Ничего удивительного я в произошедшем не вижу. Больные люди и идиоты. По-другому я сказать не могу. К сожалению, не стоит здесь ждать поддержки и от IIHF, которая могла бы осудить подобные решения национальных федераций. Им не хватает мужественности, чтобы выступить с такими предложениями. О чём говорить, если Россию бессрочно отстранили от всех соревнований и не приняли никаких апелляций. Я не понимаю, как так можно. А поступок Калниньша вызывает безграничное уважение. Причём обратите внимание, он поехал далеко не в топ-клуб», — заявил Терещенко RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал исключение Калниньша из сборной Латвии.

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