«Авангард» одержал волевую победу над СКА в товарищеском матче

Омский «Авангард» нанёс поражение петербургскому СКА в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open.

Игра, которая прошла на льду олимпийской арены «Шайба», завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Дмитрия Рябыкина.

В составе СКА отличился Михаил Воробьёв (18-я минута). У «Авангарда» шайбы забросили Кристиан Ярош (23-я), Рид Буше (47-я) и Сергей Толчинский (60-я).

Клуб из Санкт-Петербурга в следующем матче 9 августа сыграет со сборной молодых звёзд России (игроки до 25 лет). Омская команда в тот же день встретится с владивостокским «Адмиралом».

Ранее сообщалось, что хет-трик Корбана Найта помог «Авангарду» победить минское «Динамо» на Sochi Hockey Open.