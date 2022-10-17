Сушинский: приход Рябыкина окажет положительное влияние на «Металлург»

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский прокомментировал назначение Дмитрия Рябыкина в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга».

«Рябыкин — хороший специалист, поэтому быстро нашёл себе новое место работы и трудоустроился в «Металлурге». Такие тренеры на дороге не валяются. Конечно, Рябыкин усилит «Магнитку», — цитирует Сушинского «Чемпионат».

При этом он не стал комментировать увольнение Рябыкина из омского «Авангарда».

«Это же не моё решение, не мне за него отвечать. Я, наверное, дал бы Дмитрию больше шансов и времени поработать. Я бы занялся в первую очередь селекцией, а не отставками», — добавил Сушинский.

Рябыкин стал ассистентом главного тренера «Металлурга» Ильи Воробьёва. Специалист будет отвечать за игру команды в обороне. Рябыкин работал главным тренером «Авангарда» до 10 октября.

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