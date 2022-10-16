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Сушинский: Знарку не надо уходить с поста тренера «Ак Барса»

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Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский оценил работу Олега Знарка на посту главного тренера казанского «Ак Барса».

«Знарку не надо уходить. Не люблю, когда тренеров меняют на переправе. В этом нет никакого смысла. Если будет конфликт, то это возможно. Раздора внутри «Ак Барса» я не вижу», — цитирует Сушинского Sport24.

Он подчеркнул, в «Ак Барсе» царит нормальная рабочая обстановка, поэтому команда скоро обязательно прервёт серию без побед.

Знарок был назначен на пост главного тренера казанского клуба после окончания сезона-2021/22. «Ак Барс» проиграл шесть последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил старт чемпионата в исполнении «Авангарда» и «Ак Барса».

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