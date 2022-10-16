Сушинский: Знарку не надо уходить с поста тренера «Ак Барса»

Чемпион мира по хоккею Максим Сушинский оценил работу Олега Знарка на посту главного тренера казанского «Ак Барса».

«Знарку не надо уходить. Не люблю, когда тренеров меняют на переправе. В этом нет никакого смысла. Если будет конфликт, то это возможно. Раздора внутри «Ак Барса» я не вижу», — цитирует Сушинского Sport24.

Он подчеркнул, в «Ак Барсе» царит нормальная рабочая обстановка, поэтому команда скоро обязательно прервёт серию без побед.

Знарок был назначен на пост главного тренера казанского клуба после окончания сезона-2021/22. «Ак Барс» проиграл шесть последних матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил старт чемпионата в исполнении «Авангарда» и «Ак Барса».