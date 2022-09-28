Плющев: думаю, что проблемы «Ак Барса» ещё вылезут

Заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил старт чемпионата в исполнении «Авангарда» и «Ак Барса».

«То, что «Ак Барс» вчера достаточно уверенно обыграл «Салават», говорит о том, что тренерский штаб, наверное, сделал выводы из предыдущих матчей — далеко не выразительных. Впереди длинный чемпионат, и я думаю, что проблемы «Ак Барса» ещё вылезут», — цитирует Плющева «Чемпионат».

«Ак Барс» (15 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирует в чемпионате «Металлург» (18).

Следующий матч «Ак Барс» проведёт 29 сентября на выезде с «Автомобилистом». Начало — 17:00 мск.

Ранее нападающий «Ак Барса» Александр Радулов поднялся на третью строчку в списке лучших ассистентов первенства.