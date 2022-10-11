«Ситуация стала критической»: «Авангард» отправил в отставку главного тренера Рябыкина после десятого поражения в сезоне

Наставник «Авангарда» Дмитрий Рябыкин отправлен в отставку после неожиданного поражения команды в родных стенах от «Куньлуня». Омичи уступили десятый раз в текущем сезоне и остались на восьмом месте в таблице Восточной конференции. Однако, по информации хоккейных инсайдеров, причиной увольнения специалиста стал не посредственный результат, а плохая атмосфера в коллективе. Не отрицает этого и генеральный менеджер клуба Алексей Волков. Пока исполнять обязанности главного тренера будет Михаил Кравец.

Не прошло и двух месяцев с начала регулярного чемпионата КХЛ, как в лиге состоялась первая отставка. Омский «Авангард» объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Дмитрием Рябыкиным. Его обязанности пока будет исполнять Михаил Кравец.

По словам генерального менеджера клуба Алексея Волкова, на решение руководства повлияла ситуация, сложившаяся в последних матчах. Она не позволяла больше ждать.

«Рябыкина мы благодарим за работу, но очевидно, что кардинальные изменения назрели. Михаил Кравец имеет опыт работы главным тренером, кроме того, в последнее время он входил в тренерский штаб команды, знает игроков и систему. Поэтому принято решение о его назначении исполняющим обязанности главного тренера», — приводит слова функционера официальный сайт «Авангарда».

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Изменения в тренерском штабе стали неожиданностью для всех, в том числе и для самих специалистов. Как отметил Рябыкин, с ним предварительно никто не общался.

«Руководство со мной решение не обсуждало. Принято оно было сегодня, сегодня же мне и сообщили об этом. В клубе я не останусь, о новом месте работы ничего говорить пока не буду», — заявил экс-наставник омичей в интервью gorod55.ru.

Столь же удивлён оказался и Кравец. Он признался, что приехал помогать Рябыкину, а не занимать его место.

«Думаю, свою работу делал качественно. Каких-то мыслей сменить главного тренера у меня, естественно, не было. Руководство вынесло такое решение, и я тоже несколько лет отработал в КХЛ главным тренером и помощником. Нужно быть готовым с первых тренировок исправлять ситуацию», — приводит слова Кравеца ТАСС.

Конечно, если смотреть на статистику, повод уволить Рябыкина у руководства клуба был. «Авангард» идёт на восьмой строчке на Востоке, команда проиграла десять матчей из 16. А последней каплей стала домашняя встреча омичей с «Куньлунем». Китайский коллектив с лёгкостью разобрался с соперником, забросив четыре безответные шайбы.

Однако, по информации Telegram-канала «Вброс по борту», решающим фактором оказался вовсе не результат последней игры, а атмосфера в раздевалке после провального выступления.

«За закрытыми дверями состоялся короткий, но эмоциональный разговор между хоккеистами и тренером, где о субординации мало кто думал. В такой вертикально заточенной организации, как «Авангард», это всё, тупик», — отмечается в сообщении Telegram-канала.

Схожие причины отставки главного тренера называет и обозреватель «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.

«Хоккеистам было стыдно проигрывать в первых матчах. Они говорили: мы хотим помочь Дмитрию, он стал главным, мы за него. Но в какой-то момент Рябыкин стал на них срываться, и они не стали биться за него. И он был обречён. Этот разговор был после матча с «Торпедо». Там хоккеисты говорят: он начал себя так вести, что бороться за него, стараться уже не хотелось», — сказал журналист в своём подкасте на YouTube.

Не отрицает, что причина увольнения Рябыкина именно в атмосфере в коллективе, и сам Волков. Как отметил генеральный менеджер, в какой-то момент руководству стало ясно — дальше давать шанс тренеру не имеет смысла.

«Если бы команда понемногу добавляла, это было бы видно. Однако в последних матчах мы чередуем победы с поражениями, причем поражениями чувствительными — 0:5, 0:4. Безусловно, нас это не устраивает. Ситуация стала критической. Атмосфера в коллективе была удручающей», — добавил Волков.

При этом многие специалисты считают, что в проблемах «Авангарда» виноват не только Рябыкин, но и селекционная служба, которая не смогла усилить вратарскую линию: ворота омичей защищает 34-летний Станислав Галимов, заменивший чеха Шимона Грубеца. Большие вопросы и к обороне команды. Как показывает этот сезон, новичкам не удаётся стать полноценной заменой ушедшим легионерам. Защитники часто неправильно читают эпизоды, а также порой действуют слишком медленно и в результате теряют соперников. Против клуба был и календарь КХЛ: первые 12 встреч коллектив провёл в гостях.

Так, чемпион мира по хоккею, бывший президент и легендарный нападающий «Авангарда» Максим Сушинский назвал отставку Рябыкина поспешной.

«Уже уволили? Жалко! Думаю, дело не в тренере, а в команде и подборе игроков. Совершенно нет обороны и вратарской линии. Ещё и 12 матчей на выезде. Моё мнение — рановато его уволили», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Пока неизвестно, надолго ли у руля «Авангарда» останется Кравец. Сразу после новости об отставке появилась информация, что клуб ведёт переговоры с Дмитрием Квартальновым, который весной покинул «Ак Барс» после трёх лет работы в Казани. Однако руководство омичей и специалист её опровергли.

В любом случае у Кравеца есть время потренировать коллектив и попытаться исправить ситуацию. По мнению специалиста, в первую очередь ему нужно сплотить хоккеистов и стабилизировать игру.

«У нас были матчи, в которых мы хорошо действовали, и от этого позитива нужно отталкиваться. Чисто по тактике нужно добавить в том, чтобы мы дольше держали шайбу и создавали больше моментов в чужой зоне. Нужно улучшить игру «пять на пять», учитывая, что большинство у нас хорошее, а меньшинство мы выравниваем. Ну и также надо учиться вытаскивать те матчи, которые мы проигрываем», — заключил специалист.