Каменский: хоккеистов «Спартака» в матче со СКА подвело исполнительское мастерство

Советник председателя наблюдательного совета «Спартака» Валерий Каменский высказал мнение, что низкая реализация голевых моментов подвела красно-белых в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА.

«Игра была интересной, у «Спартака» были хорошие моменты, которые надо было использовать. Тогда бы игра была совсем другой, в плане реализации надо работать, и будет совсем другой результат», — приводит слова Каменского ТАСС.

Он также подчеркнул, что много травмированных игроков у «Спартака». По его словам, молодые хоккеисты показывают хорошую игру за столичный клуб.

«Есть пробелы в плане исполнительского мастерства, но тренеры над этим работают», — заключил Каменский.

Игра в Москве завершилась со счётом 5:1 в пользу СКА.

В команде СКА отличились Дмитрий Яшкин (34-я минута), Игорь Ожиганов (37-я), Захар Бардаков (49-я), Василий Глотов (59-я) и Михаил Воробьёв (60-я). В составе «Спартака» шайбу забросил Матвей Заседа (57-я).

«Спартак» (17 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (27) располагается на первой строчке.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев оценил игру московского «Спартака» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.