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Якушев: «Спартак» может пробиться во второй раунд плей-офф КХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев оценил игру московского «Спартака» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2022/23.
Якушев: «Спартак» может пробиться во второй раунд плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

«Я думаю, даже при всех проблемных вопросах команда показывает хороший хоккей. Игра у «Спартака» задорная, и он может попасть во второй раунд», — цитирует Якушева «Матч ТВ».

Председатель попечительского совета ХК «Спартак» подчеркнул, что очень важно, чтобы у столичного клуба была стабильность.

«И понятно, что команда строится годами. Так было у нас в Советском Союзе. За один год ничего не построишь. Нужно несколько лет, чтобы был сбалансированный состав, сыгранность», — добавил Якушев.

«Спартак» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые 5 октября примут на своём льду петербургский СКА.

Ранее пресс-атташе IIHF Адам Стайсс заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) не имеет права приостанавливать контракты легионеров с клубами КХЛ.

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