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В IIHF заявили о невозможности приостановки контрактов легионеров с клубами КХЛ

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Пресс-атташе IIHF Адам Стайсс заявил, что Международная федерация хоккея (IIHF) не имеет права приостанавливать контракты легионеров с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), подобные полномочия могут появиться у организации только после изменения правил на полугодовом конгрессе в 2023 году.
В IIHF заявили о невозможности приостановки контрактов легионеров с клубами КХЛ
  • Gettyimages.ru

«Правила переходов игроков IIHF утверждаются конгрессом организации и могут быть изменены только с одобрения конгресса, а не совета директоров. В следующий раз это можно будет сделать во время полугодового конгресса IIHF в сентябре 2023 года», — цитирует Стайсса Expressen.

Посольство США 28 сентября призвало всех американских граждан покинуть Россию. Власти Канады призвали своих хоккеистов, выступающих в России, объяснить своё решение.

В КХЛ выступают 48 игроков из Канады.

Также IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) постановила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.

Ранее в IIHF ответили на вопрос о связях с Россией и КХЛ.

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