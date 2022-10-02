В IIHF заявили о невозможности приостановки контрактов легионеров с клубами КХЛ
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«Правила переходов игроков IIHF утверждаются конгрессом организации и могут быть изменены только с одобрения конгресса, а не совета директоров. В следующий раз это можно будет сделать во время полугодового конгресса IIHF в сентябре 2023 года», — цитирует Стайсса Expressen.
Посольство США 28 сентября призвало всех американских граждан покинуть Россию. Власти Канады призвали своих хоккеистов, выступающих в России, объяснить своё решение.
В КХЛ выступают 48 игроков из Канады.
Также IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) постановила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.
Ранее в IIHF ответили на вопрос о связях с Россией и КХЛ.