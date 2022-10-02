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В IIHF ответили на вопрос о связях с Россией и КХЛ

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Пресс-атташе Международной федерации хоккея (IIHF) Адам Стайсс ответил на вопрос о связях организации с Россией.
В IIHF ответили на вопрос о связях с Россией и КХЛ
  • © Пресс-служба IIHF

«На сегодняшний день IIHF не имеет прямых связей с КХЛ. Все трансферные процедуры проходят через ФХР. Хоккейные федерации России и Белоруссии остаются членами IIHF с правом голоса на конгрессе IIHF», — цитирует Стайсса Expressen.

IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) утвердила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.

Ранее стало известно, представители каких стран проголосовали против возвращения России на конгрессе IIHF.

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