СЭ: стало известно, какие страны проголосовали против возвращения России на конгрессе IIHF

Стало известно, представители каких стран проголосовали против возвращения России на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF).

Против принципов возвращения России на чемпионат мира и олимпиады проголосовали: Латвия, Литва, Эстония, Великобритания и Украина, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что каждая из этих стран имела по два голоса.

IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) утвердила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира. За эту инициативу высказались 98 членов организации, 10 — против, 11 — воздержались.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о решении IIHF.