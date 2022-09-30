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СЭ: стало известно, какие страны проголосовали против возвращения России на конгрессе IIHF

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Стало известно, представители каких стран проголосовали против возвращения России на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF).
СЭ: стало известно, какие страны проголосовали против возвращения России на конгрессе IIHF
  • РИА Новости

Против принципов возвращения России на чемпионат мира и олимпиады проголосовали: Латвия, Литва, Эстония, Великобритания и Украина, сообщает «Спорт-Экспресс». Отмечается, что каждая из этих стран имела по два голоса.

IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) утвердила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира. За эту инициативу высказались 98 членов организации, 10 — против, 11 — воздержались.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о решении IIHF.

 

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