Плющев: решение IIHF вернуть Россию в высший дивизион вызывает позитив

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF).

«Начать надо с того, что мы сами никуда не уходили — нас «ушли». Но решение, которое было принято, определённо вызывает позитив. IIHF подтвердила, что никаких махинаций после нашего возвращения не будет», — цитирует Плющева РИА Новости.

При этом Плющев затруднился объяснить, с чем связано такое решение.

«У них там семь пятниц на неделе, особенной логики нет. В любом случае очевидно, что сборная России — не какой-то там Бурунди», — добавил тренер.

IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) утвердила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира. За эту инициативу высказались 98 членов организации, десять — против, 11 — воздержались.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее член IIHF заявил, что сборная России в любом случае не сыграет на ЧМ-2023.