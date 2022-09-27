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Член IIHF заявил, что сборная России в любом случае не сыграет на ЧМ-2023

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Член совета Международной федерации хоккея (IIHF) и генеральный секретарь чемпионата мира — 2023 Хейкки Хиетанен заявил, что российские спортсмены ни при каком условии не смогут принять участие в ЧМ.
Член IIHF заявил, что сборная России в любом случае не сыграет на ЧМ-2023
  • Gettyimages.ru
  • © gilaxia

«Даже если завтра спецоперация закончится, на ЧМ-2023 сыграют ранее заявленные команды. В таком случае другие сборные не имеют никакого отношения к матчам. Решения Международной федерации хоккея приняты, и нет причин их менять», — приводит слова Хиетанена Iltalehti.

Он также отметил, что низшие дивизионы ЧМ-2023 тоже заполнены. По его словам, время покажет, когда в мире возникнет ситуация, при которой Россия и Беларусь смогут вернуться.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что IIHF должна вернуть сборной России по хоккею право выступать на чемпионате мира.

 

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