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Фетисов: в IIHF обязаны вернуть нашу сборную на чемпионат мира

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна вернуть сборной России по хоккею право выступать на чемпионате мира.
Фетисов: в IIHF обязаны вернуть нашу сборную на чемпионат мира
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Они обязаны вернуть нашу сборную! На каких основаниях они отстранили нас? Есть ли в уставе федерации такой пункт? Надеюсь, здравый смысл победит. И нужно предъявить за потерю финансов. Надо уметь защищать свои интересы. Пускай восстанавливают», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф заявил, что федерация работает над сценариями по возвращению сборных России и Белоруссии.

 

 

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