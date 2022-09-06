Фетисов: в IIHF обязаны вернуть нашу сборную на чемпионат мира
- РИА Новости
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«Они обязаны вернуть нашу сборную! На каких основаниях они отстранили нас? Есть ли в уставе федерации такой пункт? Надеюсь, здравый смысл победит. И нужно предъявить за потерю финансов. Надо уметь защищать свои интересы. Пускай восстанавливают», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».
В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.
Ранее президент IIHF Люк Тардиф заявил, что федерация работает над сценариями по возвращению сборных России и Белоруссии.