Фетисов: в IIHF обязаны вернуть нашу сборную на чемпионат мира

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал мнение, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна вернуть сборной России по хоккею право выступать на чемпионате мира.

«Они обязаны вернуть нашу сборную! На каких основаниях они отстранили нас? Есть ли в уставе федерации такой пункт? Надеюсь, здравый смысл победит. И нужно предъявить за потерю финансов. Надо уметь защищать свои интересы. Пускай восстанавливают», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок. В мае организация продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф заявил, что федерация работает над сценариями по возвращению сборных России и Белоруссии.