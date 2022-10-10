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Бывший игрок «Йокерита»: просто счастлив, что смог покинуть КХЛ

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Бывший игрок «Йокерита» Давид Скленичка, выступающий в «Брюнесе», высказался об отъезде из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Бывший игрок «Йокерита»: просто счастлив, что смог покинуть КХЛ
  • Gettyimages.ru

«Мне было тяжело. У меня оставалось два года по контракту с «Йокеритом». Я был напряжён из-за той ситуации. Но тогда я был просто счастлив, что смог уйти оттуда и покинуть лигу», — цитирует игрока Expressen.

Напомним, что финский клуб «Йокерит» выступал в КХЛ с сезона-2014/15 и дважды смог дойти до четвертьфинальных матчей Кубка Гагарина. В феврале 2022 года «Йокерит» вышел из КХЛ из-за ситуации на Украине.

Ранее в Финляндии хоккеистам поручили игнорировать предложения из КХЛ.

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