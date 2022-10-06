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Плющев — о календаре «Авангарда»: вы воткнули 12 гостевых матчей, но зачем опять насиловать команду?

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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о календаре «Авангарда».
Плющев — о календаре «Авангарда»: вы воткнули 12 гостевых матчей, но зачем опять насиловать команду?
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Авангард» после своего путешествия на один матч вернулся в Омск, открыл новую арену и опять полетел, но теперь в Уфу. Признаюсь, 0:5 от «Салавата» меня совсем не удивили, ведь такой календарь разорвёт любую команду. Ладно, вы воткнули 12 гостевых матчей, но зачем опять насиловать команду и возвращать её в Омск? Почему нельзя было убрать хотя бы уфимскую игру, которая в этом графике смотрится ну просто вызывающе? Расписание много лет составляют профессионалы, а тут такой «шедевр». Удивительно!» — приводит слова Плющева Russia-hockey.ru.

После 14 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги омский клуб набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее председатель совета директоров «Авангарда» прокомментировал открытие новой арены.

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