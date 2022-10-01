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Председатель совета директоров «Авангарда» прокомментировал открытие новой арены

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Председатель совета директоров клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Александр Крылов высказался об открытии «Арены Омск».
Председатель совета директоров «Авангарда» прокомментировал открытие новой арены
  • РИА Новости

«Да, я был в Северной Америке перед тем, как мы начали проектировать эту арену. Дворец в Лас-Вегасе являлся тем идеалом, который можно представить с точки зрения хоккея. Да, арена в Монреале ещё круче. Но она на 22 тыс. зрителей и интегрирована в бизнес-квартал. А вот такая, настоящая — это T-Mobile Arena в Вегасе», — цитирует Крылова «Матч ТВ».

«Авангард» в дебютном матче на новой арене встречается с новосибирской «Сибирью».

Омский клуб (девять очков) занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» (16) располагается на третьей позиции.

Ранее «Авангард» уступил «Торпедо» в матче КХЛ, Семёна Чистякова удалили до конца матча.



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