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«Авангард» уступил «Торпедо» в матче КХЛ, Чистякова удалили до конца матча

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Омский «Авангард» в гостях потерпел поражение от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» уступил «Торпедо» в матче КХЛ, Чистякова удалили до конца матча
  • РИА Новости

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 4:2 в пользу нижегородского клуба.

Защитник омичей Семён Чистяков в третьем периоде был удалён до конца матча. 21-летний хоккеист провёл силовой приём против японского форварда Ю Сато. Чистяков получил большой дисциплинарный штраф за атаку в область головы и шеи.

В составе «Торпедо» шайбы забросили Марк Марин (14-я минута), Максим Летунов (44-я) и Деннис Ян (46-я), Сергей Гончарук (57-я). У «Авангарда» отличились Алекс Бродхерст (41-я) и Кристиан Ярош (56-я).

Ранее сообщалось, что СКА одержал девятую победу подряд со старта КХЛ.



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