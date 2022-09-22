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СКА одержал девятую победу подряд со старта КХЛ

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Петербургский СКА в гостях нанёс поражение пекинскому «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА одержал девятую победу подряд со старта КХЛ
  • РИА Новости

Игра в подмосковных Мытищах завершилась со счётом 6:3 в пользу армейского клуба.

В составе СКА шайбы забросили Дмитрий Яшкин (3-я минута), Марат Хуснутдинов (13-я), Захар Бардаков (28-я), Валентин Зыков (32-я), Александр Волков (38-я) и Никита Комаров (47-я). У «Ред Стар» голами отметились Кайл Вуд (20-я), Гарет Хант (50-я) и Дмитрий Костенко (56-я).

Клуб из Санкт-Петербурга (18 очков) лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда из Китая (семь) располагается на десятой строчке.

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