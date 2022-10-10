«Авангард» объявил об отставке Рябыкина с поста главного тренера
- РИА Новости
Генеральный директор «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что в клубе назрели кардинальные изменения. Он также поблагодарил за работу Рябыкина.
Как сообщает официальный сайт клуба, исполняющим обязанности главного тренера назначен Михаил Кравец.
В турнирной таблице Восточной конференции «Авангард» занимает восьмое место с 13 очками.
Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о календаре «Авангарда».