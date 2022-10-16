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«Ак Барс» уступил «Трактору» и впервые потерпел шесть поражений подряд в КХЛ

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Казанский «Ак Барс» в гостях потерпел поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» уступил «Трактору» и впервые потерпел шесть поражений подряд в КХЛ
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Игра в Челябинске завершилась со счётом 5:2 в пользу команды с Урала.

В составе «Трактора» дубль оформил Антон Бурдасов (16-я, 56-я минуты). Также отличились Теэму Пулккинен (19-я), Сергей Телегин (33-я) и Кирилл Капустин (35-я). У «Ак Барса» шайбы забросили Станислав Галиев (37-я) и Никита Дыняк (50-я).

Таким образом, команда из столицы Татарстана впервые в истории потерпела шесть поражений подряд.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев оценил старт чемпионата в исполнении «Авангарда» и «Ак Барса».

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