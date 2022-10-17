Словацкий хоккеист рассказал, как покинул Россию и КХЛ

Словацкий нападающий Самуэль Бучек рассказал об адаптации в чешском клубе «Оцеларжи Тршинец».

«Я ошибся. Я поверил, что получу достаточно времени и возможностей, чтобы вернуться в форму после травмы и стать полезным хоккеистом. Этого не произошло. Я хочу смотреть вперёд», — цитирует хоккеиста Sport.cz.

Напомним, что игрок в сентябре покинул «Нефтехимик», к которому присоединился в межсезонье. После отъезда из России словак говорил, что не жалеет о попытке попробовать свои силы в КХЛ.

Ранее «Ак Барс» уступил «Трактору» и впервые потерпел шесть поражений подряд в КХЛ.