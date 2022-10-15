Дубль Шалунова принёс победу «Локомотиву» в матче с минским «Динамо»

Ярославский «Локомотив» на своём льду нанёс поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе железнодорожников шайбы забросили Егор Аверин (18-я минута) и Максим Шалунов (28-я, 59-я). В белорусской команде отличились Павел Варфоломеев (33-я), Роман Горбунов (60-я).

«Локомотив» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 18 очками — девятое.

Ранее «Спартак» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив «Витязю».