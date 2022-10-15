Дубль Шалунова принёс победу «Локомотиву» в матче с минским «Динамо»
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Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе железнодорожников шайбы забросили Егор Аверин (18-я минута) и Максим Шалунов (28-я, 59-я). В белорусской команде отличились Павел Варфоломеев (33-я), Роман Горбунов (60-я).
«Локомотив» с 25 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 18 очками — девятое.
Ранее «Спартак» потерпел второе поражение подряд в КХЛ, уступив «Витязю».