Рябыкин: месяц слушал, что в «Авангарде» будет усиление, но так и не дождался

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин объяснил, что случилось с защитой омского клуба в этом сезоне.

«Скажу так: игроков подобрали не очень скоростных. Это сказалось. Месяц слушал, что в «Авангарде» будет усиление, но так и не дождался. Сразу же после моего увольнения клуб подписал Зията Пайгина», — приводит слова Рябыкина «Чемпионат».

10 октября «Авангард» объявил об увольнении 46-летнего специалиста. Под его руководством омский клуб в этом сезоне выиграл лишь шесть матчей из 16, потерпев девять поражений в основное время и ещё одно — в серии буллитов.

17 октября Рябыкин вошёл в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга».

Ранее «Авангард» объявил о подписании контракта с тренером-ассистентом Вячеславом Уваевым.