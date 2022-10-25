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В Самарской области хотят, чтобы «Лада» вернулась в КХЛ в 2023 году

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Спортивный директор тольяттинской «Лады» Игорь Масленников рассказал, когда клуб может вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
В Самарской области хотят, чтобы «Лада» вернулась в КХЛ в 2023 году
  • РИА Новости

«Всё зависит не только от нас, но и от КХЛ. Ведётся работа по поиску спонсоров. Я так понял, руководство области должно встретиться с президентом КХЛ Алексеем Морозовым. Губернатор и правительство Самарской области хотят, чтобы команда с такими большими традициями вернулась в КХЛ в следующем году», — цитирует Масленникова «Чемпионат».

Он дал понять, что вопрос решается исключительно на уровне руководства региона. 

«От нас ничего не зависит. Если в руководстве захотят, чтобы клуб играл в КХЛ, то мы в спортивной составляющей приложим все усилия», — добавил Масленников.

«Лада» выступала в КХЛ в сезонах 2008/2009, 2009/2010 и 2014/2015 по 2017/2018.

Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым дал Министерству спорта поручение проработать вопрос с возвращением «Лады» в КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Сибирь» победила «Спартак» в игре КХЛ.

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