СЭ: Знарок может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Ак Барса»
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Судьба наставника будет решена после возвращения команды в Казань, сообщает «Спорт-Экспресс».
«Ак Барс» потерпел поражение в девяти из десяти последних матчей. Казанская команда (22 очка) расположилась на седьмом месте в таблице Восточной конференции.
Встреча с «Салаватом Юлаевым» проходила на стадионе «Уфа Арена» в Уфе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Светлов официально назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи».