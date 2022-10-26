СЭ: Знарок может быть отправлен в отставку с поста главного тренера «Ак Барса»

Олег Знарок может быть уволен с поста главного тренера казанского «Ак Барса» после поражения от «Салавата Юлаева».

Судьба наставника будет решена после возвращения команды в Казань, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Ак Барс» потерпел поражение в девяти из десяти последних матчей. Казанская команда (22 очка) расположилась на седьмом месте в таблице Восточной конференции.

Встреча с «Салаватом Юлаевым» проходила на стадионе «Уфа Арена» в Уфе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Светлов официально назначен главным тренером хоккейного клуба «Сочи».