«Матч ТВ»: Знарок сейчас в отставку не отправится

Олег Знарок останется на посту главного тренера казанского «Ак Барса» после поражения от «Салавата Юлаева».

По информации источника «Матч ТВ», специалиста не отправят в отставку, потому что у него большой кредит доверия до конца сезона-2022/23. Отмечается, что помощников главного тренера также не собираются увольнять, однако в составе казанского клуба «могут пустить кровь», сделав один или несколько показательных обменов хоккеистов.

«Ак Барс» потерпел поражение в девяти из десяти последних матчей. Казанская команда (22 очка) расположилась на седьмом месте в таблице Восточной конференции.

Ранее чемпион мира по хоккею Максим Сушинский оценил работу Знарка на посту главного тренера казанского «Ак Барса».