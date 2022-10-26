Кожевников считает правильным решение ФХР не вызывать игроков КХЛ в молодёжную сборную

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил состав молодёжной сборной России по хоккею, которая отправилась на турнир в Санкт-Петербург.

«Заметил, что на турнир не едут многие, кто постоянно играет в основе команд КХЛ, — Полтапов, Грудинин из ЦСКА, Юров из «Магнитки», другие ребята. ФХР правильно делает, что не вызывает тех, кто имеет постоянное место в основном составе в клубах КХЛ», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

По его словам, на турнир собран боевой состав и будет интересно понаблюдать за тем, как ребята проявят себя, впервые попав в сборную.

Соревнования «Кубок Будущего» пройдут с 13 по 16 ноября.

Ранее Кожевников назвал пять лучших российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).