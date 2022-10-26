Кожевников считает правильным решение ФХР не вызывать игроков КХЛ в молодёжную сборную
«Заметил, что на турнир не едут многие, кто постоянно играет в основе команд КХЛ, — Полтапов, Грудинин из ЦСКА, Юров из «Магнитки», другие ребята. ФХР правильно делает, что не вызывает тех, кто имеет постоянное место в основном составе в клубах КХЛ», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».
По его словам, на турнир собран боевой состав и будет интересно понаблюдать за тем, как ребята проявят себя, впервые попав в сборную.
Соревнования «Кубок Будущего» пройдут с 13 по 16 ноября.
Ранее Кожевников назвал пять лучших российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).