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Кожевников назвал топ-5 лучших российских игроков НХЛ

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал пять лучших российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Кожевников назвал топ-5 лучших российских игроков НХЛ
  • AP
  • © Jess Rapfogel

«Я считаю Овечкина лучшим хоккеистом в НХЛ. Он лучший бомбардир, например. Есть же ещё распасовщик Панарин. Посмотрим по ходу сезона. Панарин и Капризов, думаю, ещё Василевский и Кучеров», — цитирует Кожевникова «Спорт День за Днём».

37-летний Овечкин является воспитанником московского «Динамо». Хоккеист в 2018 году выиграл Кубок Стэнли с «Кэпиталз» и занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (780 шайб). Он уступает лишь Горди Хоу (801) и Уэйну Гретцки (894).

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял второе место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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