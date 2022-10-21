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ЦСКА выиграл седьмой матч подряд, одержав победу над «Автомобилистом»

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Столичный ЦСКА одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА выиграл седьмой матч подряд, одержав победу над «Автомобилистом»
  • РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счётом 4:1.

В составе армейцев шайбы забросили Константин Окулов (10-я минута), Фредрик Классон (12-я), Сергей Плотников (57-я) и Виталий Абрамов (60-я). У екатеринбургской команды отличился Анатолий Голышев на 40-й.

ЦСКА занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Автомобилист» (29) расположился на второй строчке таблицы Восточной конференции.

Ранее московский «Спартак» в гостях в серии буллитов нанёс поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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