ЦСКА выиграл седьмой матч подряд, одержав победу над «Автомобилистом»

Столичный ЦСКА одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счётом 4:1.

В составе армейцев шайбы забросили Константин Окулов (10-я минута), Фредрик Классон (12-я), Сергей Плотников (57-я) и Виталий Абрамов (60-я). У екатеринбургской команды отличился Анатолий Голышев на 40-й.

ЦСКА занимает третье место в таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Автомобилист» (29) расположился на второй строчке таблицы Восточной конференции.

Ранее московский «Спартак» в гостях в серии буллитов нанёс поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.