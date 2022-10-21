«Адмирал» уступил «Спартаку» в своём 500-м матче в КХЛ

Московский «Спартак» в гостях в серии буллитов нанёс поражение владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра во Владивостоке завершилась со счётом 2:1 в пользу столичной команды.

В составе красно-белых отличился Филип Вароне (55-я минута). Победный буллит реализовал Максим Цыплаков. В команде из Владивостока гол на свой счёт записал Михал Криштоф (58-я).

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» с 21 очком располагается на седьмой строчке на востоке.

Ранее сообщалось, что «Авангард» уступил «Трактору» и потерпел третье поражение подряд.