«Авангард» уступил «Трактору» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ
- РИА Новости
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Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 0:1.
Единственную шайбу в игре забросил Максим Шабанов.
Таким образом, омичи потерпели третье поражение подряд. Челябинцы выиграли вторую игру кряду.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 23 октября примет «Северсталь», а «Трактор» 24 октября сыграет в Москве с ЦСКА.
Ранее «Авангард» объявил об отставке Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера.