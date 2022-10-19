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«Авангард» уступил «Трактору» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

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Омский «Авангард» потерпел поражение от челябинского «Трактора» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» уступил «Трактору» и потерпел третье поражение подряд в КХЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

Встреча проходила на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 0:1.

Единственную шайбу в игре забросил Максим Шабанов.

Таким образом, омичи потерпели третье поражение подряд. Челябинцы выиграли вторую игру кряду.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 23 октября примет «Северсталь», а «Трактор» 24 октября сыграет в Москве с ЦСКА.

Ранее «Авангард» объявил об отставке Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера.

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