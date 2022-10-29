Яшкин: сами себе создали проблемы в матче с «Динамо»

Нападающий санкт-петербургского СКА Дмитрий Яшкин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским «Динамо».

«Сами себе создали проблемы, это было чётко видно. Дали шанс «Динамо», и они его использовали… Слава богу, откупился сегодня на буллитах и рад, что мы победили», — приводит слова Яшкина пресс-служба СКА.

Встреча в Москве завершилась со счётом 4:3 после серии буллитов.

В составе гостей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (5-я и 15-я минуты) и Дамир Жафяров (7-я). У «Динамо» отличились Иван Муранов (10-я), Илья Каблуков (36-я) и Эрик О'Делл (54-я).

СКА с 45 очками занимает первое место в Западной конференции. Московское «Динамо» с 32 очками располагается на третьей строчке в таблице.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от матча с московским «Динамо».