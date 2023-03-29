Не изменяя традиции: как ЦСКА разгромил «Локомотив» в решающем матче серии и вышел на СКА в Кубке Гагарина

ЦСКА на своём льду разгромил «Локомотив» в седьмом, решающем матче полуфинала Западной конференции плей-офф КХЛ. В первых двух периодах подопечные Сергея Фёдорова нанесли лишь восемь бросков в створ, но при этом трижды застали врасплох Даниила Исаева. Отличились Владислав Каменев, Виталий Абрамов и Антон Слепышев, прервавший «сухую» серию из восьми встреч. А в заключительной двадцатиминутке Андрей Светлаков и Михаил Григоренко установили окончательный счёт — 5:0.

Ещё неделю назад было сложно представить, что действующий обладатель Кубка Гагарина будет находиться в шаге от вылета из плей-офф КХЛ. ЦСКА вёл у «Локомотива» со счётом 3-1 и находился одной ногой в финале Западной конференции, как внезапно потерпел два обиднейших поражения с минимальным счётом. И если в пятой встрече игра была относительно равной, то в шестой армейцы устроили настоящую бомбардировку ворот Даниила Исаева и вдвое перебросали соперников (34:17), но всё равно были биты.

Но несмотря на это, именно москвичи считались фаворитами седьмого матча. За них говорило буквально всё: и преимущество домашнего льда, и общая статистика выступлений в ключевых противостояниях серии, в пяти из семи которых они брали верх. А также наличие в команде Никиты Нестерова, ни разу не уступавшего в решающих встречах — дважды он помогал добиться успеха «Трактору», четырежды — ЦСКА. Да и в дуэли наставников всё было в пользу Фёдорова. В эндшпиле тот ни разу не терпел неудачу, в то время как его коллега один раз оступался. Правда, тогда он лишь исполнял обязанности главного тренера «Авангарда».

И именно Никитин удивил выбором состава. Наставник неожиданно оставил в резерве Ивана Чеховича — главного героя третьего матча серии. Тогда экс-форвард «Сан-Хосе» оформил хет-трик, а железнодорожники одержали разгромную победу — первую в рамках полуфинала конференции. Но не сумел зарекомендовать себя перед специалистом и впоследствии лишь дважды проходил в основу. При этом сменил его Артём Ильенко, который хоть и не пребывал в «минусе», но не имел в активе ни одного набранного очка.

Однако это не спасло «Локомотив» от фиаско в дебюте. В течение пяти минут ЦСКА дважды огорчил Даниила Исаева и создал себе комфортный задел. И если в первом голе вратаря винить крайне сложно (Антон Слепышев классно подставил клюшку под прострел Андрея Светлакова), то в случае со вторым он сработал не лучшим образом. Голкипер не уследил за перемещениями шайбы за воротами и пропустил в «домик» после броска Виталия Абрамова с ближней дистанции.

Примечательно, что до этого дня Слепышев и Абрамов не только не входили в число лучших бомбардиров красно-синих, но и давненько не зажигали свои имена на табло. Так, «сухая» серия Антона составляла восемь встреч, а Виталия — семь.

В общей сложности, за первый период Исаев отразил лишь три из пяти «выстрелов», в то время как Адам Рейдеборн справился со всеми 12-ю. Ярославцы ожидаемо рванули отыгрываться, но раз за разом натыкались на стену. Сергей Андронов остался без опеки и мощно пробил в ближний угол, а Александр Елесин и Никита Черепанов здорово приложились от синей линии, но швед действовал очень уверенно.

Во втором отрезке осада владений ЦСКА продолжилась. «Локомотив» доминировал и регулярно нагружал Рейдеборна, заставляя его творить чудеса в «рамке». И даже когда швед был бессилен, шайба всё равно не пересекала ленточку. После сокрушительного щелчка Максима Шалунова за вратаря сыграла штанга, а несколько минут спустя Владислав Каменев не дал Георгию Иванову замкнуть прострел на пятак.

В итоге, к 13-й минуте «Локомотив» превосходил ЦСКА по броскам более чем в три раза (17:5), но так и не мог подобрать ключи к Рейдеборну. Не удалось это даже в большинстве, шанс реализовать которое ярославцы дважды получали с начала противостояния. Казалось, гости вот-вот дожмут соперников, но всё произошло с точностью до наоборот. Первое же попадание в створ Исаева завершилось голом. Наброс от синей линии поставил в тупик Исаева, а тот же Каменев был безжалостен на добивании.

В концовке периода положение «Локомотива» осложнилось потерей одного из защитников. Даниил Мисюль получил травму в столкновении с Павлом Карнауховым и некоторое время не мог подняться на ноги. Лишь при помощи партнёра и врача тот сумел покинуть площадку и на заключительную 20-минутку уже не вышел. Его заменил Алексей Кожевников, до настоящего дня ни разу не игравший в Кубке Гагарина.

Вряд ли именно отсутствие Мисюля так сказалось на игре «Локомотива», но на заключительный отрезок ярославцы вышли деморализованными. Несмотря на то, что именно они уступали с разницей в три гола, вперёд пошёл именно ЦСКА и уже на пятой минуте окончательно убил интригу. Многоходовка с участием Карнаухова и Слепышева завершилась пасом на пятак, где неприкрытым был Светлаков. Андрей не сплоховал и впервые отличился в нынешнем плей-офф.

Но без ошибки от юного защитника «Локомотива» всё же не обошлось. Именно он совершил потерю в своей зоне и позволил оппонентам в пятый раз застать врасплох Исаева. Трёхходовую комбинацию с участием двух Максимов — Мамина и Соркина завершил лучший бомбардир Кубка Гагарина — Михаил Григоренко (6 + 8).

ЦСКА сокрушил «Локомотив» и вновь прошёл испытание седьмым матчем, завоевав путёвку в финал Западной конференции. Там он встретится с сильнейшим коллективом регулярного чемпионата и обладателем Кубка континента — СКА.