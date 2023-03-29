ЦСКА разгромил «Локомотив» и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина
- РИА Новости
Игра на «ЦСКА-Арене» завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Сергея Фёдорова.
Шайбы забросили Антон Слепышев (пятая минута), Виталий Абрамов (девятая), Владислав Каменев (34-я), Андрей Светлаков (45-я), Михаил Григоренко (56-я).
Счёт в серии стал 4-3 в пользу армейского клуба.
Серия 1/2 финала Кубка Гагарина стартует 1 апреля.
Ранее ЦСКА готов рассмотреть возможность возвращения Федотова после завершения срока службы в армии.