ЦСКА разгромил «Локомотив» и вышел в 1/2 финала Кубка Гагарина

Столичный ЦСКА на своём льду нанёс разгромное поражение ярославскому «Локомотиву» в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на «ЦСКА-Арене» завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Сергея Фёдорова.

Шайбы забросили Антон Слепышев (пятая минута), Виталий Абрамов (девятая), Владислав Каменев (34-я), Андрей Светлаков (45-я), Михаил Григоренко (56-я).

Счёт в серии стал 4-3 в пользу армейского клуба.

Серия 1/2 финала Кубка Гагарина стартует 1 апреля.

Ранее ЦСКА готов рассмотреть возможность возвращения Федотова после завершения срока службы в армии.