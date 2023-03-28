Вопреки логике: как «Локомотив» выстоял дома под градом бросков ЦСКА и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина

«Локомотив» во второй раз подряд обыграл ЦСКА и сравнял счёт в полуфинальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. В дебюте встречи команды обменялись быстрыми голами: на бросок в касание Егора Аверина с пятака Максим Мамин ответил кистевым в противоход вратарю. В дальнейшем гости владели преимуществом и беспокоили Даниила Исаева в два раза чаще, чем хозяева — Адама Рейдеборна, но больше не сумели его пробить. Ярославцам же победу принёс сольный проход Александра Полунина в заключительном периоде после ошибки москвичей на смене.

Важность матча с ЦСКА для «Локомотива» сложно было переоценить. На кону для железнодорожников стояло всё. Поражение завершало их выступление в Кубке Гагарина, тогда как победа давала шанс побороться за выход в финал Западной конференции. Впрочем, они продемонстрировали, что не собираются сдаваться, в предыдущей встрече, когда на выезде оказались сильнее и сократили отставание до минимума. Теперь подопечным Игоря Никитина было даже проще, ведь они принимали действующего обладателя трофея в родных стенах.

В свою очередь, армейцы горели желанием как можно раньше завершить противостояние, чтобы получить больше времени на отдых перед играми со СКА. Ведь петербуржцы обыграли «Торпедо» в четырёх встречах и гарантировали себе десятидневную паузу. Неудивительно, что Сергей Фёдоров обещал сыграть в Ярославе решительнее, особенно с учётом того, что его команда в последних двух матчах нанесла всего 35 бросков.

«Как говорил мой наставник, учитель, да и вообще классный человек, «с собой свою коробку и свой дворец не возьмёшь». Поэтому на выезде тоже надо выигрывать. Это сказал Скотти Боумэн», — подчеркнул специалист.

Стартовый период получился полной противоположностью последней игре. Команды, хотя и действовали с оглядкой на оборону, намного смелее шли вперёд и ещё до перерыва нанесли 19 бросков (восемь против 11). Для сравнения, ЦСКА за всю пятую встречу серии отметился 14-ю. Причём именно армейцы владели преимуществом и чаще находились в чужой зоне.

Ярославцы же отвечали быстрыми контратаками. Первый звонок гости не услышали. Александр Полунин совершил отличный сольный проход и из-за ворот набросил шайбу на пятак в надежде на рикошет от Никиты Нестерова. Но надёжен на последнем рубеже был Адам Рейдеборн.

Однако спустя всего минуту хозяева в похожей ситуации открыли счёт. На этот раз Иван Чехович прорвался к чужим воротам и выполнил прострел. Казалось, великолепно в этой ситуации проявил себя Константин Окулов. Защитник перехватил передачу и пытался начать атаку. Однако он позволил Егору Коршкову протолкнуть шайбу со своего крюка прямо на пятак, где Егор Аверин спокойно расстрелял створ. Большие вопросы в данном эпизоде были и к Николаю Макарову, который потерял форварда.

Впрочем, москвичи моментально пришли в себя и заперли соперника в зоне. К тому же на две минуты за задержку оппонента клюшкой был удалён Чехович. Подопечные Фёдорова при первой возможности отправляли шайбу в направлении ворот Данила Исаева в надежде на подставление. И уже на девятой минуте эта тактика сработала. После наброса Владислава Провольнева почти от синей линии шайба удачно отрикошетила от Максима Мамина, и он вторым касанием запустил её в дальний без шансов для Исаева. Для нападающего этот гол оказался уже пятым в текущем розыгрыше плей-офф.

Во втором периоде преимущество ЦСКА стало ещё более ощутимым. Гости перебросали соперника почти в три раза (14 против пяти) и провели в атаке 5,5 минуты. Они включили повышенные обороты и вынудили хозяев обороняться. Но шайба упорно не желала больше залетать в ворота Исаева. Даниил, несколько дней назад отыгравший на ноль в гостях, поймал кураж и в домашних стенах. Так, сразу после перерыва он не позволил Павлу Карнаухову реализовать выход один на один, ловушкой парировав его щелчок в дальний.

Хватало моментов и в последующем. Например, Мамин после паса из-за ворот броском с близкой дистанции мог оформить дубль, но попал в занявшего идеальную позицию Исаева. Справился голкипер и с неприятными выстрелами Даррена Дица и Окулова из правого круга. Он вроде бы не творил чудеса на последнем рубеже, но грамотно перекрывал створ и выручал партнёров.

Железнодорожникам удалось ненадолго перехватить инициативу лишь в середине 20-минутки. Однако шайба до ворот Рейдеборна доходила нечасто. Защитники армейцев в большей части эпизодов выходили победителями из борьбы на своём пятаке. При этом они умудрялись действовать предельно чисто и за первые 40 минут игры не заработали ни одного удаления. А вот «Локомотив» незадолго до перерыва вновь остался в меньшинстве после нарушения со стороны Даниила Мисюля, но выстоял.

Тем неожиданнее оказался гол железнодорожников на старте заключительного периода. Красно-синие атаковали, владели преимуществом, но пропустили нелепую и абсолютно не вытекавшую из логики игры шайбу. Сгубила их детская ошибка на смене. Выскочивший со скамейки Александр Полунин отобрал шайбу у зазевавшегося соперника в своей зоне и моментально улетел к чужим воротам. В последний момент помешать ему пытался Нестеров, но форвард поставил корпус и, переложив шайбу под удобную руку, отправил её под перекладину.

У гостей в запасе оставалось достаточно времени, чтобы отыграться, но сложилось впечатление, что они так и не оправились от шока. Разумеется, они продолжали действовать первым номером, но скорее на автомате, и уже не так часто создавали по-настоящему опасные моменты.

Да и подопечные Никитина оборонялись грамотно. Забив, они не заперлись на своей половине, панически отбрасываясь, а старались прессинговать и при первой возможности организовывали быстрые контратаки, хотя до взятия ворот дело больше не дошло. Также немаловажно, что они идеально чистили свой пятак и не позволяли оппонентам спокойно бросать по воротам Исаева. Удивительно, но работы у него было меньше, чем в двух предыдущих периодах.

На руку хозяевам оказалось и удаление Сергея Плотникова, который у собственных ворот ударил по лицу крюком клюшки Георгия Иванова. Пусть реализовать большинство не удалось, зато действующие обладатели трофея потеряли драгоценное время. За пару минут до финальной сирены ЦСКА снял Рейдеборна, но не помогло и это. Даже организовать последний навал гостям толком не удалось. Вспоминается разве что неприятный щелчок Плотникова в дальний, который вратарь парировал кончиком щитка.

Таким образом, «Локомотив», оказавшись в шаге от вылета из Кубка Гагарина, одержал две победы подряд с минимальной разницей в счёте и восстановил равновесие в серии. Причём в обоих встречах ярославцы забросили решающую шайбу в третьем отрезке. Очередную великолепную игру провёл Исаев, который на этот раз парировал 33 броска. А судьбу путёвки в финал конференции команды теперь определят 29 марта в Москве.