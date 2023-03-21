Хет-трик Чеховича принёс «Локомотиву» первую победу над ЦСКА в серии плей-офф КХЛ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Игра на «Арене-2000» завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Игоря Никитина.
В составе победителей шайбы забросили Иван Чехович (вторая, 11-я, 38-я минуты), Рушан Рафиков (24-я), Александр Елесин (39-я). У проигравших отличился Максим Мамин (девятая), Константин Окулов (26-я).
Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу армейского клуба. Четвертая игра пройдёт в Ярославле 23 марта.
Ранее сообщалось, что «Авангард» в овертайме победил «Металлург» в третьем матче серии плей-офф КХЛ.