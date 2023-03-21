Хет-трик Чеховича принёс «Локомотиву» первую победу над ЦСКА в серии плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА потерпел разгромное поражение от ярославского «Локомотива» в третьем матче 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на «Арене-2000» завершилась со счётом 6:2 в пользу команды Игоря Никитина.

В составе победителей шайбы забросили Иван Чехович (вторая, 11-я, 38-я минуты), Рушан Рафиков (24-я), Александр Елесин (39-я). У проигравших отличился Максим Мамин (девятая), Константин Окулов (26-я).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу армейского клуба. Четвертая игра пройдёт в Ярославле 23 марта.

Ранее сообщалось, что «Авангард» в овертайме победил «Металлург» в третьем матче серии плей-офф КХЛ.