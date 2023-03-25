Гол Берёзкина в большинстве и «сухарь» Исаева: как «Локомотив» обыграл ЦСКА в Москве и возродил интригу в серии

«Локомотив» на выезде обыграл ЦСКА в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ и сократил отставание до минимума. Единственную шайбу на 52-й минуте забросил Максим Берёзкин, реализовавший большинство. Главным же героем вечера в составе ярославцев стал голкипер Даниил Исаев, совершивший 21 сейв и второй раз отстоявший на ноль в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

В преддверии пятого матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина у «Локомотива» не было права на ошибку. Дома он выиграл у ЦСКА лишь раз, хотя и добился разгрома, а затем уступил — 1:3. В достаточно скучной игре армейцы умудрились реализовать все моменты, которые имели, отличились трижды при всего 14 бросках и остановились в шаге от выхода в следующий этап.

Теперь железнодорожникам требовалось впервые в текущем противостоянии обыгрывать действующего обладателя трофея на выезде. В двух первых встречах они потерпели поражения (0:2, 2:3). Более того, ярославцы не брали верх на «ЦСКА Арене» в Кубке Гагарина два года — с марта 2021-го. Тогда они удачно открыли другую четвертьфинальную серию, но в итоге оказались слабее, как и в первом раунде плей-офф годом позже, когда уступили подопечным Сергея Фёдорова в четырёх поединках. Впрочем, его визави Игорь Никитин, несмотря на крайне затруднительное положение, верил в успех.

«Против нас играет неплохой соперник, и мы должны не просто выживать в этих ситуациях, а уметь реализовать те моменты, которые появляются. В этом, наверное, и есть разница в этой серии. Пока», — отмечал специалист.

И его подопечные со стартовой сиреной действительно понеслись вперёд. На руку им оказалось и удаление Николая Макарова за подножку. Гости буквально заперли соперника в зоне, хотя реализовать большинство не сумели.

В равных составах они тоже смотрелись предпочтительнее. При потерях ярославцы сразу старались включать высокий прессинг и возвращать себе шайбу. А скоростные проходы по флангам зачастую заканчивались опасными моментами. Чего стоит хотя бы попадание Александра Полунина в штангу после рейда по правому краю. Выше всяких похвал действовал Адам Рейдеборн, неоднократно выручавший партнёров и записавший себе в актив 11 сейвов за период. Особенно запомнилось спасение шведа после щелчка Артура Каюмова. Нападающий ворвался в свободную зону прямо по центру и бросил в левый от себя угол, но вратарь успел «отстегнуть» щиток.

Впрочем, армейцы, несмотря на давление оппонента, осторожно и собранно действовали в обороне и спокойно дождались, когда у команды Никитина закончатся силы. Это произошло ближе к окончанию периода. Теперь уже шайба чаще находилась в зоне гостей, и в игру приходилось вступать Даниилу Исаеву. Однако в целом преимущество осталось за нанёсшим в два раза больше бросков «Локомотивом» (11 против пяти).

Так или иначе, казалось, гол назревает. Обе команды создали немало моментов и должны были рано или поздно начать их реализовывать. Но на деле второй отрезок получился откровенно скучным. Железнодорожники скорее по инерции шли вперёд, но даже близко не имели той остроты у ворот Рейдеборна, что в стартовом отрезке. Они по-прежнему пытались навязывать высокий прессинг, но нечасто доводили дело до бросков. Швед отразил ещё семь щелчков, но в большинстве случаев просто спокойно делал свою работу. Зачастую игра сводилась к борьбе у бортов и единоборствам.

Активизировались соперники лишь ближе ко второму перерыву. Армейцы в концовке снова добавили и вынудили гостей закрыться в зоне. Впрочем, сначала они вынуждены были провести две минуты в меньшинстве за нарушение правил со стороны Ярослава Дыбленко. А затем заработали первое большинство после фола со стороны Алексея Марченко. Однако самый явный шанс москвичи упустили в равных составах. Причём пришёл он будто из ниоткуда. Даррен Диц наудачу нанёс могучий щелчок от синей линии, а Исаев оказался к нему не готов. К счастью для «Локомотива», шайба попала в перекладину.

Заключительный период тоже начался достаточно неспешно. Соперники продолжали действовать предельно аккуратно, понимая, что любая ошибка по такому матчу способна решить его исход. Чуть активнее по-прежнему смотрелись ярославцы, но москвичи не позволяли им пробиваться на близкую дистанцию. Вспоминается разве что эпизод, когда Егор Аверин и Александр Полунин поочерёдно бросали с пятака, но хозяев выручил Рейдеборн.

Добавила эмоций хоккеистам стычка Исаева с Антоном Слепышевым. В хоккее вратари редко вступают в драки, но Даниила спровоцировали, и он полез на соперника с кулаками. В результате оба получили по две минуты штрафа. За голкипера на скамейку отправился Полунин. Но и в формате «четыре на четыре» создать ничего не удалось.

Однако, когда уже складывалось ощущение, что овертайма не избежать, подопечные Никитина забросили. Коллектив Фёдорова сгубили как раз ненужные нарушения правил. В предыдущей встрече они почти их не допускали, что в том числе стало залогом успеха. В субботу же красно-синие заработали десять минут штрафа против четырёх у оппонентов. Неудивительно, что на 52-й минуте ярославцы реализовали большинство за удаление Дыбленко. Максим Шалунов ворвался в зону, но на пути у него встал защитник. Шайбу тут же подхватил Артур Каюмов и со средней дистанции бросил в дальний угол. Рейдеборн отразил щелчок прямо перед собой и всё тот же Каюмов успел опередить соперника на подборе и выполнить скидку на свободного Максима Берёзкина. Форвард отметился вторым голом в плей-офф и снова огорчил ЦСКА.

У армейцев до финальной сирены оставалось достаточно времени. Гости вынуждены были прижаться к своим воротам, но при этом действовали без лишней паники и при первой возможности пробрасывались, не помышляя о контрвыпадах. Да и Исаев был надёжен на последнем рубеже. В общей сложности он отразил 21 бросок и провёл второй матч на ноль в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Армейцев же в концовке подвёл Диц, сделавший подножку и лишивший команду шансов сыграть в большинстве за счёт снятия Рейдеборна.

Таким образом, «Локомотив» одержал первую выездную победу над ЦСКА в плей-офф за два года и возродил интригу в противостоянии. 27 марта он примет соперника в родных стенах и имеет возможность сравнять счёт в серии.