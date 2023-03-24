48 спасений Серебрякова и два гола за 145 секунд: «Адмирал» сократил отставание в серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом»

«Адмирал» на выезде обыграл «Ак Барс» со счётом 2:1 и до минимума сократил отставание в полуфинальной серии Восточной конференции в плей-офф КХЛ. Победу команде из Владивостока принесли голы Даниила Гутика и Николая Чебыкина в конце второго периода. Причём первому помог отличиться курьёзный рикошет от вратаря Тимура Билялова. В свою очередь, голкипер гостей Никита Серебряков совершил 48 сейвов и позволил огорчить себя только Александру Радулову.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина четвертьфинальная стадия протекает неожиданно быстро. «Авангард» на Востоке и СКА на Западе без проблем в четырёх матчах прошли «Металлург» и «Торпедо» соответственно. В шаге от успеха был и «Ак Барс», который 24 марта имел возможность поставить точку в противостоянии с «Адмиралом».

Команда из Владивостока, на предыдущем этапе сенсационно выбившая «Салават Юлаев», на старте серии не сумела составить полноценную конкуренцию казанцам, хотя навязала им борьбу во всех встречах, а третью — в домашних стенах — даже выиграла в овертайме. В пятом матче «Адмиралу» необходимо было одерживать победу на выезде. И Леонид Тамбиев сохранял веру в подопечных.

«Я знаю, как работать в плей-офф. Никаких лишних эмоций команде не показываю. Мы играем весь год, делаем одно и то же. Поэтому лишний раз ребятам ничего не говорю. Они все знают, как действовать. Лишний раз ничего не накручиваю. Надо выходить и играть», — заверял он по окончании четвёртого поединка.

Причём, чтобы возродить интригу, «морякам» требовалось также снять «выездное проклятие», ведь они не одерживали побед в Казани с декабря 2015-го. Тогда им удалось в концовке вырвать победу в рамках регулярки — 3:2. С тех пор последовало девять поражений подряд.

С первых секунд хоккеисты «Адмирала» продемонстрировали, что действительно намерены сражаться до конца. Болельщики привыкли к тому, что команда играет строго от обороны, но, оказавшись в практически безвыходной ситуации, гости вынуждены были пойти вперёд. И в чужой зоне они смотрелись достаточно неплохо: включали высокую скорость и быстро пытались переводить шайбу к воротам.

Неудивительно, что у Тимура Билялова оказалось достаточно работы. Но вратарь в очередной раз проявил себя молодцом и регулярно выручал партнёров, которые не всегда успевали накрывать броски. Например, он справился с опасным щелчком Ивана Емеца с кистей и с хитрым выстрелом Антона Берлёва. Последнему помог рикошет от соперника, но голкипер проявил чудеса реакции и парировал шайбу щитком в ближнем углу.

Хозяева долгое время не могли прийти в себя и терпеливо пережидали штурм со стороны оппонента. Но ближе к середине периода они постепенно наладили контригру. В результате по количеству бросков к перерыву было зафиксировано равенство — 11:11. Причём казанцы имели не менее хорошие шансы. Чего стоит выход два в одного, завершившийся щелчком Дмитрия Воронкова. Но Никита Серебряков занял идеальную позицию и парировал его плечом. Правда, коллектив Зинэтулы Билялетдинова остался без Никиты Лямкина. Валерий Орехов, выбрасывая шайбу, попал защитнику в лицо, после чего он отправился в раздевалку.

Второй игровой отрезок «Ак Барс» начал активней и сходу обрушил шквал бросков на владения Серебрякова. Показалось, что эмоциональный запал «Адмирала» иссяк. И вполне возможно, коллектив из Приморского края прекратил бы сопротивление, если бы хозяева реализовали ещё один выход три в одного. На этот раз Воронков отдал передачу налево Александру Радулову, но тот затянул с броском и с острого угла не сумел пробить вратаря. А затем всё тот же Воронков получил двухминутное удаление, что помогло сопернику выровнять игру.

А в концовке подопечные Леонида Тамбиева провели две великолепные результативные контратаки. Причём в первом случае им ещё и улыбнулась удача. Даниил Гутик после перевода партнёра с нескольких метров бросал в ближний, но Билялов чудом, вытянувшись в шпагат, отразил выстрел щитком. Однако шайба, срикошетив от лицевого борта, покатилась обратно в сторону ворот и от амуниции голкипера, который не видел её, заскочила в створ. Судьи посмотрели повтор эпизода на предмет нарушения правил, но указали на центр.

Казанцы тут же бросились вперёд с удвоенной энергией, но лишь пропустили вторую. На этот раз Николай Чебыкин и Берлёв разыграли красивую комбинацию в чужой зоне. Последний, получив пас от партнёра в выгодной позиции, не пожадничал и вернул ему шайбу. Так форвард отметился дебютным голом в текущем плей-офф.

А в заключительном периоде «Адмиралу» удалось пережить мощнейший штурм соперника. Хозяева пошли вперёд и буквально заперли соперника в зоне. Гости уже даже не пытались убегать в контратаки, а при случае выбрасывали шайбу на чужую половину. Удивительная статистика: за этот отрезок они ни разу не потревожили Билялова, тогда как Серебряков совершил 15 сейвов.

Заслуга вратаря в том, что его команда так далеко пробилась в плей-офф, огромна. Вот и в этот раз он сделал всё, чтобы возродить интригу в серии и творил чудеса на последнем рубеже. В общей сложности Серебряков отразил 48 бросков. В финальной трети он и вовсе стоял стеной. Например, Дмитрий Юдин в концовке вышел с вратарём один на один, но не сумел его переиграть. Вдобавок уставшие гости регулярно нарушали правила и оставались в меньшинстве.

Неудивительно, что Радулов всё-таки отличился в большинстве. Теперь уже удача улыбнулась «Ак Барсу». После щелчка форварда от борта шайба попала в клюшку Уильямсу и залетела в сетку. А нападающий отметился седьмым голом в плей-офф и вышел на чистое первое место в гонке снайперов Кубка Гагарина.

На последних минутах хозяева сняли вратаря, а Билялетдинов взял тайм-аут. Однако не помогло и это. Гости выстояли и возродили интригу. Теперь они имеют отличную возможность 26 марта на родном льду сравнять счёт в серии.