Главный тренер «Адмирала» Тамбиев — о поражении от «Ак Барса»: цена ошибки высока
- РИА Новости
«Хороший плей-оффный хоккей. Цена ошибки высока здесь. Ошибку мы допустили. Хороший матч, хороший. Ещё раз: цена ошибки высока. Равная игра, равная по броскам, по голевым моментам. Соперник наказал нас за эту ошибку в зоне обороны. Летим в Казань на следующий матч. Серия продолжается», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».
Встреча во Владивостоке завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу казанцев.
В составе «Адмирала» шайбу забросил Либор Шулак. У «Ак Барса» отличились Кирилл Семёнов и Александр Радулов.
Пятая игра серии пройдёт 24 марта в Казани. Счёт в серии — 3-1.
Ранее СКА победил «Торпедо» в третьем матче серии 1/4 плей-офф КХЛ.