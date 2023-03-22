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Главный тренер «Адмирала» Тамбиев — о поражении от «Ак Барса»: цена ошибки высока

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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал проигрыш своей команды «Ак Барсу» в четвёртом матче плей-офф КХЛ.
Главный тренер «Адмирала» Тамбиев — о поражении от «Ак Барса»: цена ошибки высока
  • РИА Новости

«Хороший плей-оффный хоккей. Цена ошибки высока здесь. Ошибку мы допустили. Хороший матч, хороший. Ещё раз: цена ошибки высока. Равная игра, равная по броскам, по голевым моментам. Соперник наказал нас за эту ошибку в зоне обороны. Летим в Казань на следующий матч. Серия продолжается», — цитирует Тамбиева «Чемпионат».

Встреча во Владивостоке завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу казанцев.

В составе «Адмирала» шайбу забросил Либор Шулак. У «Ак Барса» отличились Кирилл Семёнов и Александр Радулов.

Пятая игра серии пройдёт 24 марта в Казани. Счёт в серии — 3-1.

Ранее СКА победил «Торпедо» в третьем матче серии 1/4 плей-офф КХЛ.

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