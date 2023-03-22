Билялетдинов отметил самоотдачу хоккеистов «Ак Барса» в матче с «Адмиралом»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал результат четвёртого матча серии 1/4 финала Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом».

«Игра была определяющая, непростая, мы прекрасно это понимали и готовились. Повторюсь, что не всегда все получается, но ребята стараются, отдача большая. Я очень рад, что мы выиграли сегодня, готовимся дальше», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

При этом он считает, что хоккеисты «Адмирала» играют неплохо в атаке.

«В обороне отдача понятна, видно, как они пластаются. Но и впереди они играют достаточно интересно, поэтому нужно серьезно готовиться к матчам», — добавил Билялетдинов.

Встреча во Владивостоке завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу казанцев.

В составе «Адмирала» шайбу забросил Либор Шулак. У «Ак Барса» отличились Кирилл Семёнов и Александр Радулов.

Пятая игра пройдёт 24 марта в Казани. Счёт в серии до четырех побед 3-1 в пользу «Ак Барса».

Ранее СКА победил «Торпедо» в третьем матче серии 1/4 плей-офф КХЛ.