Четыре шайбы за 486 секунд, гол Радулова в овертайме: СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина, «Ак Барс» остановился в шаге

СКА одержал волевую победу над «Торпедо» и вышел в финал Западной конференции плей-офф КХЛ. К шестой минуте петербуржцы позволили оформить дубль Сергею Гончаруку, а к середине заключительного периода проигрывали — 1:3. Однако затем перевернули ход противостояния. Эмиль Галимов, Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хайруллин забросили четыре безответные шайбы за восемь минут. В свою очередь, «Ак Барс» в овертайме оказался сильнее «Адмирала» и повёл в серии со счётом 3:1. Решающий гол себе в актив записал Александр Радулов, для которого эта шайба оказалась шестой в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

Ключевой успех «Ак Барса»

После финальной сирены главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов назвал определяющим четвёртый матч серии с «Адмиралом». Не согласиться с ним сложно, ведь его подопечные остановились в шаге от выхода в финал Восточной конференции, а соперники, напротив, упустили шанс сравнять счёт в серии. Если в предыдущей встрече удача в овертайме улыбнулась команде из Владивостока, то на этот раз — казанцам.

В целом такой исход получился логичным, поскольку гости значительно перебросали хозяев — 28:20. И лишь сейвы невероятного Никиты Серебрякова помогли им сохранить интригу. При этом пробить голкипера удалось уже на шестой минуте. Станислав Галиев навязал борьбу в средней зоне, а Кирилл Панюков и Кирилл Семёнов разыграли выход два в одного. В этой атаке необходимо отметить Панюкова, который, получив передачу в левом круге в выгодной позиции, не пожадничал, а вернул шайбу партнёру.

У коллектива Леонида Тамбиева же в первом периоде не получалось почти ничего. Долгое время хоккеисты даже не могли закрепиться в чужой зоне и потревожить Тимура Билялова. За этот отрезок он совершил всего четыре сейва, да и то речь шла о щелчках от синей линии.

Видимо, в перерыве специалист провёл с подопечными жёсткий разговор, поскольку на лёд вышел совсем другой «Адмирал». «Моряки» начали навязывать оппонентам фирменный прессинг и давление, не позволяли им спокойно встречаться с шайбой. Это сразу принесло свои плоды. У ворот «Ак Барса» стали возникать моменты. Сначала пришедший в оборону Александр Радулов блокировал опаснейший бросок Данила Файзуллина, а затем Антон Берлёв угодил в перекладину.

И всё же желание хозяев помогло им восстановить равновесие. Причём огорчил фаворита вновь Либор Шулак, который отличился в первом матче серии. На этот раз он нанёс мощный щелчок из левого круга, с которым Билялов не справился. Помешал ему проявить реакцию и грамотный трафик на пятаке.

В заключительном игровом отрезке команды действовали предельно осторожно, понимая, что любая ошибка может стать роковой. Однако ближе к победе были всё-таки гости, перебросавшие соперника почти в два раза (11 против шести). Впрочем, и подопечные Тамбиева имели шансы поставить точку. Чего стоит хотя бы выход два в одного незадолго до сирены, завершившийся броском Рудольфа Червены в плечо Билялова.

Этот эпизод поклонники хозяев ещё долго будут вспоминать с сожалением. В овертайме казанцы продолжали владеть преимуществом и закономерно оказались сильнее. Хоккеисты пробыли на льду совсем недолго. Уже на 66-й минуте Александр Радулов с близкой дистанции замкнул перевод из-за ворот в исполнении Дмитрия Воронкова. Таким образом, форвард не только отметился важнейшей шайбой, но и с шестью голами вышел на чистое первое место в гонке снайперов Кубка Гагарина.

Невероятное спасение СКА

СКА же имел возможность в четырёх встречах выбить «Торпедо» из борьбы на Западе. Однако поражение со счётом 0:4 по играм стало бы большой несправедливостью, ведь нижегородцы ни в одной из них не заслуживали поражения. После третьего матча им и вовсе впору было сетовать на страшное невезение. Подопечные Игоря Ларионова нанесли почти 40 бросков, но так и не сумели огорчить Дмитрия Николаева, в то время как соперники реализовали все свои моменты и добились разгрома — 4:0.

Несмотря на это, наставник обещал, что его подопечные «не пойдут вниз» и постараются сделать всё, чтобы на глазах у родных болельщиков возродить интригу. А для психологической разгрузки хоккеистов он предоставил большинству из них выходной во вторник. Более того, наставник появился на предматчевом интервью в футболке с надписью «Невозможное возможно».

Сложно сказать, насколько это помогло его игрокам, но в начале противостояния они смяли соперника. На руку оказалось и удаление Андрея Педана за игру высоко поднятой клюшкой уже на первой минуте. Всего 53 секунды хозяевам хватило, чтобы реализовать большинство. Сергей Гончарук из левого круга нанёс мощнейший бросок точно в ближнюю девятку.

На этом нападающий не остановился и уже на пятой минуте оформил дубль. Ворвавшись в пустую зону на чужой половине, он самостоятельно продвинулся к правому кругу и оттуда щёлкнул в дальний угол. Этот дубль для форварда оказался вторым в текущем сезоне плей-офф. Ранее он дважды огорчал «Динамо». Роман Ротенберг ответил на провальный дебют заменой голкипера. Место Николаева занял Владислав Подъяпольский.

К чести гостей, они постепенно пришли в себя и перехватили инициативу. Теперь уже моменты начали возникать у ворот Ивана Кульбакова. До поры он выручал партнёров: например, справился с выстрелом Марата Хуснутдинова в упор. Однако незадолго до перерыва петербуржцы всё-таки сократили отставание. Причём белорус не справился с броском Романа Рукавишникова с приличной дистанции. Возможно, сказалось попадание шайбой в голову. Хоккеист после этого просил судей остановить игру, но те не послушали его.

Начиная с середины второго периода инициатива вернулась к автозаводцам. Они повели осаду чужих ворот и вполне могли увеличить разницу в счёте. Но выше всяких похвал действовал Подъяпольский. Получив редкий шанс, он воспользовался им на 100%. Особенно запомнился невероятный сейв резервиста ловушкой в шпагате после щелчка Владислава Фирстова в пустой угол. А после выстрела Марка Марина и рикошета от клюшки Максима Летунова шайба угодила в перекладину. СКА единственный опасный момент создал незадолго до перерыва, когда Дамир Жафяров убежал на рандеву с Кульбаковым, но не сумел его переиграть. А когда в начале заключительного периода Василий Атанасов всё же распечатал Подъяпольского, казалось, победа от нижегородцев никуда не денется. Просто не верилось, что петербуржцы за оставшееся время сумеют спастись.

Однако они сотворили чудо и перевернули ход противостояния, отличившись четырежды за восемь минут. Причём начало реваншу положил курьёзный автогол Михаила Орлова, записанный на Эмиля Галимова. После наброса на пятак шайба попала в клюшку защитнику и залетела в сетку. Пропустив, хоккеисты «Торпедо» прижались к собственным воротам и явно занервничали. А после точного щелчка Никиты Гусева со средней дистанции игра у них окончательно разладилась.

Подопечные Ротенберга же, почувствовав запах крови, своего не упустили, не став доводить дело до овертайма. Сначала Игорь Ожиганов оказался первым на отскоке на пятаке, а затем Марат Хайруллин забросил шестую шайбу в плей-офф. Это позволило ему догнать в гонке снайперов Радулова. Таким образом, СКА без проблем прошёл «Торпедо» и теперь получит достаточно времени для отдыха в преддверии финала конференции. Автозаводцы же во многом незаслуженно не взяли ни одного матча в серии. Зато они ярким атакующим хоккеем влюбили в себя многих сторонних болельщиков. Но на данной стадии Кубка Гагарина им банально не хватило опыта и сил.