СКА победил «Торпедо» и первым вышел в полуфинал Кубка Гагарина

СКА одержал выездную победу над «Торпедо» в четвёртом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина и стал первым финалистом Западной конференции.

В составе санкт-петербургской команды по шайбе забросили Роман Рукавишников, Эмиль Галимов, Никита Гусев, Игорь Ожиганов и Марат Хайруллин. У хозяев дублем отличился Сергей Гончарук, ещё одну шайбу забросил Василий Атанасов.

Счёт в серии стал 4-0. До этого СКА дважды обыграл «Торпедо» дома (2:1, 5:4) и один раз в гостях (4:0).

За выход в финал Кубка Гагарина СКА поспорит с победителем серии ЦСКА — «Локомотив».

Ранее «Ак Барс» обыграл «Адмирал» в овертайме четвёртого матча второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).