Хет-трик Чеховича и 32 спасения Демченко: «Локомотив» разгромил ЦСКА, а «Авангард» третий раз подряд обыграл «Металлург»

«Локомотив» на своём льду обыграл ЦСКА и сократил отставание в четвертьфинальной серии Кубка Гагарина. Встреча в Ярославле завершилась со счётом 6:2, а её главным героем стал Иван Чехович, впервые оформивший хет-трик в плей-офф КХЛ. В свою очередь, «Авангард» в гостях сломил сопротивление «Металлурга» и упрочил преимущество в противостоянии — 3:2. Василий Демченко отразил 32 броска и помог омичам дотянуть до овертайма, где победную шайбу забросил Арсений Грицюк.

Упущенные возможности «Металлурга»

На момент переезда серии в Магнитогорск «Металлург» не имел в своём активе ни одной победы и уступал «Авангарду» со счётом 0-2. Однако поводов для паники не было. Подопечные Ильи Воробьёва хоть и дважды проиграли, но оба раза навязывали жесточайшую борьбу, а в предыдущей встрече и вовсе сумели отыграться с 0:3 и чуть было не взяли верх. Сгубили невынужденные удаления, стоившие «Магнитке» сразу двух пропущенных голов, один из которых оказался решающим. И было крайне любопытно, сумеют ли хозяева сократить число ненужных нарушений и не позволять омичам использовать свою великолепную спецбригаду большинства — самую эффективную в рамках нынешнего плей-офф (33,3% реализации).

Свои первые штрафные минуты хозяева набрали уже в первом периоде. За подножку на скамейку отправился Павел Акользин, но его партнёрам удалость сдержать «ястребов». Впрочем, сами магнитогорцы также не смогли воспользоваться численным преимуществом, хотя провели в большинстве в два раза больше времени. И тем самым лишь укрепились в статусе худшей команды Кубка Гагарина по реализации лишнего.

Зато подопечные Воробьёва отличились в равных составах. Филипп Майе ушёл во фланг и прострелил на пятак, где самым расторопным оказался Максим Карпов. Не обошлось без ошибки Василия Демченко. Ожидая прострела на противоположный край, голкипер начал смещаться к штанге и позволил форварду расстрелять практически пустой створ. А также прервать сухую серию из 23 матчей.

Правда, этот гол помог «Металлургу» лишь восстановить паритет. За шесть минут до этого «Авангард» открыл счёт в противостоянии, и в этом случае не лучшим образом сыграл визави Демченко. Наброс на ворота Эдди Паскуале получился не самым острым, но вратарь отразил шайбу прямо на пятак, где караулил Корбан Найт. Канадец легко разобрался с соотечественником и набрал очки в пятой встрече подряд.

После первого перерыва «Металлург» лишь увеличил давление на ворота оппонента. Если в первом отрезке они на треть превзошли его по точным попаданиям в створ (11:7), то за первую половину второго нанесли в семь раз больше бросков (7:1). Но ни один из них так и не принёс им лидерство. Зато отличный шанс получил «Авангард», в середине периода вновь заставивший Егора Яковлева отправиться в штрафной бокс. Но против четырёх соперников омичи провели лишь полторы минуты — Арсений Грицюк ударил плечом в голову Григория Дронова и сам поехал отбывать наказание. Хотя могли ещё меньше, если бы шайба после выстрела Семёна Чистякова угодила не в штангу, а в сетку.

Однако «Металлург» не уставал транжирить моменты в неравных составах. Забить они не смогли ни в этот раз, ни в те две минуты, когда внеплановый отдых получил Фёдор Малыхин, ударивший противника клюшкой. Зато чуть было не пропустили сами. Вырвавшийся на свободу нападающий «Авангарда» рванул в вперёд и здорово бросил в дальний, но на этот раз Паскуале сыграл уверенно.

В третьем периоде подопечные Воробьёва продолжили прессинговать и в целом действовали первым номером. Им удавалось подолгу контролировать шайбу в зоне соперника и создавать неплохие моменты, но Демченко стоял стеной. Не сбило его настрой и столкновение с Николаем Голдобиным, после которого он некоторое время не мог прийти в себя, а на льду даже появился работник медицинского штаба.

Но «Магнитка» не успокоилась и всё же добилась своего. Да, воспользоваться удалением Виктора Сведберга и немного подправить статистику не удалось, но уже после его возвращения на лёд за воротами Демченко всё же загорелся красный свет. Брендан Лайпсик вывел на ударную позицию Григория Дронова, а тот неотразимо щёлкнул в угол. Правда, «Металлург» вёл в счёте всего 75 секунд. Буквально в следующей полноценной атаке швед реабилитировался за несдержанность и восстановил паритет. И этот гол стал для него первым в 34 играх Кубка Гагарина.

Таким образом, матч перетёк в овертайм, на который у «Магнитки» не хватило сил. За неполные пять минут они ни разу не побеспокоили Демченко, в то время как Паскуале пришлось шесть раз демонстрировать своё мастерство. И в конце концов канадец дрогнул. Хозяева в очередной раз проиграли вбрасывание в своей зоне и позволили гостям нанести два броска. Первый удалось заблокировать, однако выстрел Арсения Грицюка достиг цели. «Авангард» в третий раз подряд взял верх над «Металлургом».

Бенефис Чеховича

В преддверии третьего матча между «Локомотивом» и ЦСКА одна из главных интриг заключалась в том, выйдет ли на лёд Сергей Плотников. Два дня назад один из лидеров армейцев получил повреждение и отыграл лишь десять минут. Но и без него подопечные Сергея Фёдорова сумели дожать соперников и сделать ещё один шаг на пути к финалу Западной конференции. Однако травма оказалась несерьёзной. Экс-форвард «Питтсбурга» попал в заявку и по традиции расположился в звене с Владиславом Каменевым и Константином Окуловым.

Игорь Никитин, напротив, произвёл целый ряд замен в сравнении. В резерв отправились Максим Осипов, Артём Ильенко и Михаил Беляев, а их места в основе заняли Даниил Мисюль, Даниил Тесанов и Иван Чехович. И последний стал главным героем первого периода. Уже на 88-й секунде нападающий отличился в большинстве и вывел «Локомотив» вперёд, а спустя десять минут сделал это вновь — уже в равных составах. К этому моменту ЦСКА уже успел восстановить паритет усилиями Максима Мамина, но ненадолго. Тот также преуспел при розыгрыше лишнего.

При этом нельзя сказать, что счёт был по игре. В предыдущих встречах москвичи разгромно уступали ярославцам по броскам, а в первых периодах и вовсе беспокоили голкипера оппонента почти в шесть раз меньше (5:29), но на этот раз действовали как никогда агрессивно. Только за стартовую 20-минутку шайба 12 раз дошла до Даниила Исаева (рекордный показатель для ЦСКА в рамках серии), в то время как до Адама Рейдеборна — всего семь. Однако на этот раз КПД был значительно выше у железнодорожников, что не могло не настораживать тренерский штаб армейцев.

После перерыва команды продолжили бомбардировать ворота друг друга, но на этот раз чуть активнее выглядел уже «Локомотив». Временами ЦСКА надолго зажимал соперника на его трети площадки, но не всегда мог довести наступление до логического завершения. Тем не менее без голов не обошлось. На чудовищной силы щелчок защитника хозяев Рушана Рафикова гости ответили двухходовкой с участием Плотникова и Окулова. Первый отпасовал на партнёра, а тот попал аккурат в «домик» Исаеву.

«Локомотив» не расстроился и ещё до конца периода увеличил отрыв. Если Александр Полунин и Максим Шалунов не смогли использовать великолепные шансы, то Чехович был неудержим. Экс-форвард «Сан-Хосе» снова оказался в нужное время в нужном месте и добил с пятака, оформив второй хет-трик в КХЛ. А уже спустя 42 секунды Александр Елесин в пятый раз огорчил Рейдеборна.

Таким образом, перед подопечными Фёдорова стояла крайне сложная задача. Двое суток назад они уже совершили невероятное возвращение с 0:2, но на этот раз им было необходимо отыграть дефицит в три шайбы — и всего за 20 минут. И начинать период им предстояло вчетвером. За три секунды до сирены Владимир Брюквин грубейшим образом сфолил на Алексее Марченко и был удалён за толчок на борт.

И хотя у армейцев было предостаточно шансов сократить отставание, ни одним они воспользоваться не смогли. Временами им помогали даже противники. Тот же Никита Черепанов, совершивший потерю в собственной зоне и позволивший вывести на ударную позицию Андрея Светлакова. Но ни он, ни Даррен Диц с Антоном Слепышем так и не сумели в третий раз застать врасплох Исаева. Тот совершил 26 сейвов и стал одним из главных творцов успеха. Точку же поставил Павел Красковский, забивший в большинстве. «Локомотив» крупно победил ЦСКА дома и возродил интригу в борьбе за вторую путёвку в финал Запада.