Дубль Буше и три гола за девять минут: как «Авангард» дожал «Металлург», а ЦСКА отыгрался с 0:2 в матче с «Локомотивом»

ЦСКА второй раз подряд взял верх над «Локомотивом» в полуфинале Западной конференции. Подопечные Сергея Фёдорова неудачно начали встречу и уже к середине второго периода уступали с разницей в два гола, но смогли вернуться в игру. За 52 секунды москвичи забили дважды и сравняли счёт, а в начале третьего периода в третий раз застали врасплох Даниила Исаева. В свою очередь, «Авангард» упрочил преимущество в серии с «Металлургом». По ходу матча омичи вели с разницей в три гола, но магнитогорцы восстановили паритет. Однако невынужденное удаление Джоша Карри позволило Риду Буше во второй раз отличиться в большинстве и принести «ястребам» победу.

Несостоявшееся возвращение «Металлурга»

После поражения в первом матче серии Илья Воробьёв затеял небольшую перестройку. В запас были переведены форварды Александр Бурмистров и Андрей Чибисов, не очень ярко проявившие себя двое суток назад, а их место заняли Анатолий Никонцев и Джош Карри. И это было весьма авантюрное решение. До настоящего момента канадец выходил на лёд лишь в двух встречах нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина, но вряд ли об этом хотели бы вспоминать как сам хоккеист, так и его партнёры. «Металлург» проиграл с общим счётом 3:10, сам хоккеист не набрал ни одного очка, а его показатель полезности на этом отрезке составил «-4».

Как оказалось впоследствии, эта рокировка Воробьёва повлияла на результат. Но после первой 20-минутки наставника «Магнитки» явно волновало другое, а именно — как отыграть отставание в три шайбы. Её оборона буквально трещала по швам, чем умело пользовался «Авангард». Уже на шестой минуте Фёдор Малыхин со второй попытки нашёл Павла Дедунова на пятаке и помог тому поразить ворота, а спустя менее восьми минут своё веское слово сказала славящаяся своей эффективностью спецбригада большинства (до этого противостояния процент реализация численного превосходства у омичей составлял 29,1%). Атака «ястребов» получилась затяжной, а завершилась точным попаданием Алекса Бродхёрста — первым в рамках плей-офф.

Как и его партнёр, американец пробил в ближний угол. И уже тогда у Воробьёва могли возникнуть мысли о замене голкипера, ведь в этот день игра у Паскуале явно не шла. Последней же каплей стала пропущенная шайба за 103 секунды до сирены об окончании отрезка. Мощнейший щелчок Чистякова на себя приняла штанга, а своевременный наброс на пятак в исполнении Владимира Ткачёва замкнул Рид Буше. И хотя в этом голе винить вратаря магнитогорцев вряд ли стоит, 66,6% спасений за период — весомый повод для перевода на скамейку.

После перерыва место в рамке «Металлурга» занял Василий Кошечкин. Возможно, именно появление многоопытного ветерана вкупе с разбором полётов в раздевалке и вызвали резкий всплеск активности. Только за этот отрезок гости отметились 21 броском (забегая вперёд, за весь матч «Авангард» сподобился на 23) и дважды смогли застать врасплох Василия Демченко. Павел Акользин выстрелом с острейшего угла поразил ворота хозяев, а затем силу щелчка продемонстрировал Григорий Дронов. Магнитогорцы выиграли вбрасывание в чужой зоне и нашли пасом защитника, а тот что есть мощи зарядил под перекладину.

Два гола за 121 секунду не только позволили хоккеистам «Металлурга» поверить в себя и нарастить обороты, но и заставили занервничать их соперников. За оставшееся время «Авангард» лишь шесть раз побеспокоил Кошечкина, а пришёл в себя лишь в заключительном периоде. И в этом ему помогли оппоненты, внезапно заработавшие ненужное удаление за задержку клюшкой. Правда, сразу по возвращении из штрафного бокса Архипа Неколенко магнитогорцы восстановили паритет. Никита Коростелёв на скорости ворвался в зону омичей и попал аккурат в угол.

Казалось, испытывающие моральный подъём гости дожмут хозяев и сравняют счёт в серии, но своих партнёров подставил Карри. Возвращённый из резерва канадец зачем-то двинул клюшкой по лицу Сергею Толчинскому в средней зоне и отправился на скамейку штрафников. И уже спустя 123 секунды «Авангард» отличился в четвёртый раз. Ткачёв вновь выступил в роли ассистента, а Буше оформил дубль.

В концовке «Металлург» попытался организовать навал на ворота «Авангарда», но не преуспел. На протяжении последней минуты магнитогорцы несколько раз имели возможность выиграть вбрасывание в зоне визави, но каждый раз уступали на точке. Подопечные Михаила Кравеца удержали минимальное преимущество и взяли верх во второй домашней встрече подряд.

Сила воли ЦСКА

Первый матч серии между ЦСКА и «Локомотивом» оставил смешанные чувства. С одной стороны, армейцы дважды забили и добились успеха, с другой — вчистую уступили сопернику по игре и выстояли лишь благодаря невероятным спасениям Адама Рейдеборна. В общей сложности швед совершил 35 сейвов и заслужил сравнение с самим Владиславом Третьяком.

Можно было предположить, что во второй домашней встрече Сергей Фёдоров потребует от подопечных работать активнее и действовать первым номером. Но изменений не произошло. «Локомотив» вновь доминировал и в четыре раза чаще атаковал створ в первом периоде (17:4). Но если два дня назад это не принесло команде Игоря Никитина никаких дивидендов, то в этот раз они вышли вперёд уже в дебюте. Армейцы вновь прижались к своим воротам и не смогли помешать Денису Алексееву неотразимо бросить издали. Рейдеборн не смог среагировать из-за трафика и продлить сухую серию.

ЦСКА было необходимо завестись и начать демонстрировать чемпионский хоккей, но сделать это не удалось ни после пропущенной шайбы, ни после перерыва. Красно-синих хватало на непродолжительные отрезки, после чего инициатива вновь переходила к железнодорожникам. А уже во втором периоде последовали удаления, чуть было окончательно не выбившие москвичей из колеи. И пусть ярославцы не смогли воспользоваться несдержанностью Николая Макарова или Максима Соркина, зато забили в равных составах. Максим Шалунов организовал контрвыпад, а Максим Берёзкин оставил не у дел Рейдеборна.

Положение ЦСКА было критическим. «Локомотив» по-прежнему смотрелся лучше, чаще бросал и уже имел превосходство в две шайбы. Но за 52 секунды от его преимущества не осталось ничего. Армейцам хватило всего пары стоящих атак, чтобы дважды огорчить Даниила Исаева и восстановить паритет. Сначала перевод с фланга в центр завершил Максим Мамин, а затем точку в похожей комбинации поставил Даррен Диц. Причём второму голу предшествовало падение проводившего свой 800-й матч в КХЛ Сергея Плотникова. Россиянин получил повреждение в столкновении с оппонентом, но его жертва была не напрасной. Именно это отвлекло внимание Рушана Рафикова и позволило казахстанско-канадскому защитнику москвичей беспрепятственно прорваться к воротам.

На волне успеха ЦСКА начал заключительный отрезок и уже на четвёртой минуте вновь заставил капитулировать Исаева — при полном попустительстве защитников «Локомотива». Железнодорожники дали соперникам беспрепятственно пробраться на их треть площадки и сделать наброс на пятак, где расторопнее всех был Михаил Григоренко. Как и в эпизоде со вторым голом, передачу сделал Константин Окулов и благодаря этому стал лучшим бомбардиром армейцев в КХЛ с 283 очками.

Подопечные Фёдорова по обыкновению закрылись и в оставшееся время практически не помышляли о контригре, всецело сосредоточившись на удержании счёта. И делали для этого всё возможное. Сразу восемь попыток железнодорожников были заблокированы, а в оставшихся 13 случаях угрозу отвёл Рейдеборн. ЦСКА одержал волевую победу и ещё на шаг приблизился к выходу в финал Западной конференции — 2-0.