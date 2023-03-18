Билялетдинов обошёл Знарка и стал рекордсменом среди тренеров по победам в плей-офф КХЛ
- РИА Новости
Для главного тренера казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова эта победа стала 80-й в розыгрышах Кубка Гагарина.
Таким образом, он вышел на первое место по победам в плей-офф среди тренеров, обойдя Олега Знарка (79).
Встреча в Казани завершилась со счётом 2:1. Третья игра серии пройдёт 20 марта во Владивостоке. Счёт в серии — 2-0.
Ранее ЦСКА обыграл «Локомотив» на старте 1/4 финала Кубка Гагарина.