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Билялетдинов обошёл Знарка и стал рекордсменом среди тренеров по победам в плей-офф КХЛ

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«Ак Барс» одержал вторую победу во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), обыграв на своём льду «Адмирал».
Билялетдинов обошёл Знарка и стал рекордсменом среди тренеров по победам в плей-офф КХЛ
  • РИА Новости

Для главного тренера казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова эта победа стала 80-й в розыгрышах Кубка Гагарина.

Таким образом, он вышел на первое место по победам в плей-офф среди тренеров, обойдя Олега Знарка (79).

Встреча в Казани завершилась со счётом 2:1. Третья игра серии пройдёт 20 марта во Владивостоке. Счёт в серии — 2-0.

Ранее ЦСКА обыграл «Локомотив» на старте 1/4 финала Кубка Гагарина.

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