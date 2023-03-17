ЦСКА обыграл «Локомотив» на старте 1/4 финала Кубка Гагарина
- РИА Новости
Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 2:0 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.
Шайбы забросили Ярослав Дыбленко (46-я минута), Павел Карнаухов (50-я).
Счёт в серии до четырёх побед стал 1-0 в пользу армейского клуба. Следующий матч пройдёт 19 марта.
Ранее главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат первого матча 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА.